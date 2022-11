Che fine ha fatto Alexia | icona dance e pop degli anni Novanta

Leggi su dilei

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ma che ne sanno i giovanissimi quando la sera nei locali si urlavano a squarciagola motivetti come “Dimmi come posso fare per salvare il tuo cuore”, “Happy sha la la” o ancora “Uh la la la, I love you baby”. Bastano queste poche parole per iniziare a canticchiare le canzoni diindiscussa della(e Duemila) rigorosamente made in Italy. Una carriera brillante quella di Alessia Aquilani (questo il suo nome all’anagrafe), che è tornata alla carica nel 2022 con un album nuovo di zecca., regina dei tormentoniEra solo una ragazzina quando la sua carriera ha preso il via, conquistando il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Classe 1967,ha scalato le classifiche internazionali con brani orecchiabili (e ...