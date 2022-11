Charles Leclerc avverte la Ferrari | “Dovete venire nella mia direzione”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Un mea culpa. Uno sfogo. Un monito. Un avviso ai naviganti. Insomma, il messaggio francese diè stato piuttosto chiaro e ladovrebbe averlo recepito nitidamente. Il monegasco vuole competere, o meglio vincere, entro il 2024. Con il Cavallino Rampante, ovviamente. In caso contrario, amici come prima. Il pilota della Rossa di Maranello, arrivato al secondo postoclassifica generale alle spalle del nuovo/vecchio campione Max Verstappen, non vuole più rincorrere piazzamenti nel prossimo anno. Riuscirà Mattia Binotto ad accontentarlo? Come ci si comporterà, allora, con Carlos Sainz? Il monito dialla: “Entro il 2024 voglio vincere, poi vedremo…” (Credit foto – pagina Facebook Scuderia ...

Sergio Perez non ha infatti conservato il secondo posto in classifica iridata, venendo superato dache lo ha preceduto nell'appuntamento finale di Abu Dhabi. Una situazione non certo ...Il 'titolo' di vice - campione è stato poi centrato nell'ultima gara di Abu Dhabi dal ferrarista. Già nel weekend di Yas Marina - dopo le dure dichiarazioni a mezzo stampa fatte dai ...Leclerc ha rischiato. Questo si può dire all'episodio di fine gara che ha colpito il monegasco della Scuderia Ferrari ad Abu Dhabi.L’obiettivo del nuovo regolamento tecnico 2022 era avvicinare le prestazioni delle scuderie per permettere ai piloti di salire al centro della scena in qualità di protagonisti indiscussi della F1. Le ...