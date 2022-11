Champions | Juventus Women-Arsenal 1-1 | impresa sfiorata

(Di venerdì 25 novembre 2022) Un’altra buona prestazione inLeague per le, che escono con un prezioso 1-1 dalla partita dell'”Allianz Stadium” contro l’. Una sfida difficile che le ragazze di Montemurro affrontano con tanta concentrazione e determinazione, difendendosi con grande compattezza e provando a far male in ripartenza. Tale strategia si dimostra efficace e consente alle bianconere di passare pure in vantaggio al minuto 52 con Beerensteyn. Di marca olandese è anche la rete del pari delle Gunners siglata da Miedema al 61°. Oltre a essere positivo in ottica qualificazione, il pareggio rispecchia una gara tattica ed equilibrata e testimonia quanto le due squadre abbiano giocato alla pari. Andiamo dunque a infilarci più a fondo nella trama di questo...

Latornerà in campo il 27 ...Aumenta l'intensità all'Allianz Stadium di Torino da parte di entrambe le squadre, che nel finale vanno a caccia di un gol potenzialmente decisivo per la qualificazione. Tanti contrasti e poca ...