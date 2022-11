Cassano | la profezia prima dei Mondiali | 'Brasile | che pippa Richarlison' VIDEO

Sport Fanpage

Gallardo - Juventus, ladiPrima ancora di Trezeguet fu Antonioa proporre il nome di Gallardo come possibile sostituto di Allegri sulla panchina bianconera. Tra le tante ......nel mese di settembre sarà costituita da un rinnovato e sentito omaggio a Franco. Sarà evocato dalla voce e dalla musica della "Compresenza dei tempi", una lucida quanto tenera '' ... La profezia di Cassano prima dei Mondiali viene incenerita: Richarlison è una pippa Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...L’ex calciatore: «Scandalosa la sua convocazione». Ma il brasiliano segna due gol (di cui uno in semirovesciata) nella prima partita della Seleção ai Mondiali ...