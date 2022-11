Caro bollette | a Monreale fondi per quasi 160 mila euro dalla Regione

Borsa Italiana

... ma anche per fare un focus a 360 gradi su un commercio che, con il Natale alle porte ed unda fronteggiare, è divenuto quantomai cruciale. Nella prima parte della puntata, però, a ...'Era inevitabile destinare 21 miliardi sui 35 complessivi della manovra alla lotta al'. Lo afferma l'economista Gianni Lepre, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica 'Primo Piano' dell'agenzia Italpress. sat/mrv Caro bollette: SACE e A2A a supporto delle PMI italiane Ventidue milioni di euro a favore degli enti locali siciliani per far fronte all’emergenza del caro bollette. Il via libera è arrivato dal governo Schifani, che ha varato un intervento finanziario ...Ventidue milioni di euro a favore degli enti locali siciliani per far fronte all'emergenza del caro bollette. ll via libera ...