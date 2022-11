Caporalato | cinque arresti a Treviso | “Operai pagati 3 | 20 euro l’ora | lavoravano dieci ore al giorno senza riposi né ferie”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Pagavano i lavoratori circa 3,20. E li costringevano a svolgere le loro mansioni per 10 ore alné. L’alloggio concesso? Roulette dismesse,servizi igienici né riscaldamento. E alcuni di loro si trovavano in Italia irregolarmente. Con queste accuse, in provincia di, sono state arrestate 5 persone. I reati ipotizzati dalla procura sono intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e si sarebbero consumati in alcune aziende di calzature di Altidole, Asolo e Borso del Grappa. Quando i carabinieri sono intervenuti nella fabbrica di Altidole, i 4 arrestati in flagranza – tutti di origine cinese – stavano svolgendo attività di sorveglianza e controllo nei ...

