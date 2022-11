Cancro al colon | nuovi studi sull' insorgenza | il ruolo chiave delle mutazioni

(Di venerdì 25 novembre 2022) Leepigenetiche, ovvero modificazioni che non alterano la sequenza del Dna ma l'espressione dei geni, potrebbero essere la causa dell'delal-retto, il terzo tumore più mortale del pianeta, responsabile di un milione di decessi l'anno. Nuova lucea comparsa della malattia è stata fatta da dueinternazionali coordinati dal Centro di Biologia Computazionale dello Human Technopole di Milano e dall'Istituto per la Ricerca sul(Icr) di Londra e pubblicati su Nature. I risultati potrebbero aprire la strada all'individuazione ditarget farmacologi e al miglioramento dell'efficacia dei trattamenti esistenti per questa patologia. Secondo la ricerca leepigenetiche sono in grado di ...

...dell'istituto Irccs di Candiolo (Torino) e della Fondazione piemontese per la Ricerca sul. ...di una nuova colonna endoscopica destinata allo screening e alla diagnosi dei tumori delretto. ......delretto, scegliendo i prodotti alimentari confezionati a marchio Coop, il resto lo farà la cooperativa. La collaborazione tra Nova Coop e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul... Cancro colon-retto, scoperte le cellule responsabili della recidiva. Lo studio