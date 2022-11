Camionisti | la salute vien viaggiando con un nutrizionista al fianco che vi guida

Uomini e Trasporti

"Una nuova svolta sul percorso per tutelare ladei nostri imprenditori e dei loro dipendenti decisa anche sulla base di una serie di risultati emersi dagli esami del sangue "di routine" ai ..."Una nuova svolta sul percorso per tutelare ladei nostri imprenditori e dei loro dipendenti decisa anche sulla base di una serie di risultati emersi dagli esami del sangue "di routine" ai ... UK, sondaggio shock: l'11% dei camionisti si ammala a causa di problemi di accesso ai servizi igienici Droga dall’Olanda e Milano: inflitte pene più miti (3 anni e mezzo e 3 anni e nove mesi di prigione) rispetto alle richieste formulate dall’accusa ...L'animale era spaesato sulla Statale 36, all'altezza di Briosco, in Brianza. L'autotrasportatore gli ha fatto scudo rallentando i mezzi alle sue spalle. Dopo l'intervento della polizia stradale è stat ...