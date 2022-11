Camionisti | la salute vien viaggiando alla scoperta delle vostre abitudini a tavola

Uomini e Trasporti

... con un occhio di riguardo ai problemi più o meno gravi alla prostata) ha deciso di far accelerare con il nuovo anno la campagna di prevenzione per la tutela della"targata" federazione ...hanno subito un aumento settimanale "incontrollato" del prezzo del gasolio, oltre a un ... Lo riferisce l'Ong Medici per la. Maduro riceve a Miraflores il direttore del Programma ... UK, sondaggio shock: l'11% dei camionisti si ammala a causa di problemi di accesso ai servizi igienici Droga dall’Olanda e Milano: inflitte pene più miti (3 anni e mezzo e 3 anni e nove mesi di prigione) rispetto alle richieste formulate dall’accusa ...Il bagno Non c’è oppure è inaccessibile. E se c’è, è sporco o malfunzionante. E a rimetterci sono i camionisti, che non solo vedono trasformare la loro sosta in un vero e proprio incubo, ma ne pagano ...