Calenda tende la mano a Meloni | “Vuole incontrarmi a differenza del Pd | segno di maturità politica”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il Terzo Polo è pronto a conquistare la scenaitaliana. O, almeno, questo è quanto sostengono i leader Matteo Renzi e Carlo, col primo che in un’intervista a La Stampa ha già pronosticato il crollo del Governodopo le Europee del 2024 e il graduale ma inesorabile imporsi del Centro trainato da Azione e Italia Viva., da parte sua, ha ribadito a Repubblica di essere “il centro riformista, altro rispetto al Pd e al M5S” e ha sottolineato come l’opposizione all’esecutivo di Centrodestra sarà decisa ma mai “pregiudiziale”. Per il leader di Azione, l’obiettivo è “costruire un’area pragmatica e riformista che parli agli elettori sia di Centrodestra sia di Centrosinistra, in grado di salire al 20%, dopodiché inizierà un’altra storia”. Numeri, questi, che secondo gli ultimi sondaggi sarebbero ...