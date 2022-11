Calenda | “Meloni ci ascolta perché è matura | il Pd no Siamo noi il centro riformista”

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 novembre 2022) “Io sto con Pd e 5S sul salario minino e vorrei migliorare la Finanziaria. Non c’è contraddizione”, così il leader di Azione Carloin un’intervista a Repubblica, in cui respinge le accuse di trasformismo mosse da chi ritiene il Terzo Polo stampella della maggioranza. “In una fase complicata per il Paese – spiega– ciassunti l’onere di fare una proposta di bilancio strutturata, che poi abbiamo offerto sia alle opposizioni, sia alla maggioranza. Il Pd non ha mai risposto, mentredicendo che mi vuole incontrare ha fatto un gesto importante”. Il leader di Azione assicura che insieme ad Italia Viva il suo partito vuole restare all’opposizione, un’opposizione che non sarà mai “pregiudiziale”. “Se il governo dovesse sfaldarsi sarebbero problemi per l’Italia e io non me lo auguro”, dice. “Hanno ...