Calenda contro Valditara | “Ha detto un’idiozia gravissima | chi si sente inadeguato rischia la depressione”

Open

...persegue non sembra proprio il supporto attribuitogli dagli avversari senza distinzione da, ... come il Senato e la Camera, nel segno della lotta alle violenzele donne. RENZI SI BECCA ...Diverso è l'atteggiamento di Pd e M5S che hanno deciso di scendere in piazza per protestareuna manovra giudicata iniqua. Con una posizione più dialogante, invece,e Renzi hanno ... Calenda contro Meloni: «Il governo sembra di Salvini. Con Piantedosi resteranno qui più migranti» Una perizia informatica per sgombrare il campo da ogni tipo di dubbio collegato all’episodio che, qualche settimana fa, ha coinvolto la Consulta Giovani e il suo profilo Instagram, "hackerato" - secon ...Il Terzo Polo è la terra promessa dei leghisti lombardi smarriti. Calenda dialoga con Fedriga, Zaia contro l'oscurantismo del segretario. All'Europarlamento scatta la paura di non essere riconfermati.