Calderone | «Reddito | cambieremo per gradi  I voucher non aumentano la precarietà» Manovra a Bruxelles | “barriera” di Giorgetti

(Di venerdì 25 novembre 2022) La ministra: «Il percorso per le partite Iva non si limita alla flat tax. Con il primo incontro del tavolo dedicato agli autonomi, abbiamo iniziato un confronto a tutto tondo, dal welfare alle pensioni, dalla formazione al tema della sussidiarietà»

...dal Consiglio dei ministri contiene uno specifico articolo che traguarda la vigenza dele ...del Consiglio dei ministri e dei chiarimenti offerti dalla ministra del Lavoro Marina, in ...Sul salario minimo, la neoministra Marinadetto che abbiamo due anni per recepire la ...di alcuni lavori che si vanno a strutturare sempre più a chiamata e ora arriva la stangata sul...Intervistata dal Corriere della Sera, la ministra del Lavoro Marina Calderone spiega che sull'an- nunciata abolizione del reddito di cittadinanza dal 2024 e la limitazione già a partire dal 2023 "Andr ...