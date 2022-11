Calciomercato Manchester United | torna di moda Depay

(Di venerdì 25 novembre 2022)nel mirino dei Red Devils già per la sessione invernale del mercato Secondo quanto riferito da Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, Memphisto nella lista delin vista di gennaio, con il tecnico Ten Hag che potrebbe riportarlo in Premier League. C’è stato un contatto tra tutte le parti. Il Barcellona vorrebbe addirittura rescindere il suo contratto, in modo da risparmiare a bilancio sul suo stipendio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Non è durato molto l'accostamento di Amancio Ortega alUnited . Il magnate spagnolo era stato indicato come possibile compratore dei Red Devils , ma ora, come riporta Mundo Deportivo , è arrivata la smentita di Ortega ....torna di scena Cristiano Ronaldo dopo la rescissione consensuale ufficializzata col..., Ronaldo a caccia di squadra: suggestione Flamengo con un altro Mondiale da giocare ...Offerta shock dall'Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo: ne ha parlato il giornalista arabo Abed intervenuto a Calciomercato.it ...