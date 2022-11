Calcio | Roma Test senza reti contro il Nagoya in Giappone

RomaToday

In difesa si rivede anche Kumbulla, che non si vedeva in campo dal 9 ottobre (due minuti nel finale di- Lecce). Insomma, è unainevitabilmente sperimentale quella che scende in campo ...... 'Totti è il' (ne userà due per Marco Verratti: 'Sa giocare'). Un capitolo in cui ricorda la sua seconda volta alla, nel 2012, chiamato probabilmente per costringere Totti al ritiro - ... Calciomercato Roma: Frattesi o Lukic per il centrocampo Missori, Bove, Cherubini e Tahirovic titolari. Lunedì seconda amichevole contro gli Yokohama F. Marinos ROMA (ITALPRESS) - La Roma non va oltre lo ...In Giappone nella prima amichevole della tournée della Roma vince la noia. Al Toyota Stadium contro il Nagoya Grampus finisce 0-0 e l'unico pericolo corso dai padroni di casa è sulla traversa colpita ...