Calcio | Mondiali 2022 | in porta per il Qatar il fratello di Mutaz Barshim | oro nel salto in alto a Tokyo insieme a Tamberi

(Di venerdì 25 novembre 2022) Quanto è piccolo il mondo, anche quello dello sport. L’anno scorso stavamo gioendo assieme a Gianmarcoper l’oro olimpico nelinalle Olimpiadi di. Un successo condiviso quello del fenomeno tricolore: tutti ricorderanno, infatti, l’abbraccio con, che aveva ottenuto la stessa misura dell’azzurro, scegliendo così di dividere il primo gradino del podio. Oggi, innelaidiabbiamo osservato ildi, Meshaal Barsham, secondo estremo difensore della squadra di casa, che è sceso in campo dopo l’esordio da dimenticare di Al Sheeb. Tre reti subite per lui nel match vinto 3-1 dal Senegal, ma anche ...

... protagonista di ogni azione pericolosa dei suoi, colpisce di testa in area di rigore sudi ... a differenza dell'esordio aidi Qatar 2022 contro l'Inghilterra, oggi, prima della gara ...d'inizio alle ore 20 all'Al Bayt Stadium di Al Khor. Inghilterra - Stati Uniti: diretta tv e ... gara valida per il secondo turno della fase a gironi deidi Qatar 2022, è in programma ...Per il fuoriclasse del Brasile distorsione durante la partita con la Serbia. Il medico del Brasile: "Obiettivo recuperarlo per il resto del torneo" ...Il Qatar, salvo miracoli, abbandona i Mondiali, come prevedibile ... Il Senegal parte forte con Sarr che, al 12', calcia di poco a lato, il pallone cambia direzione all’ultimo. Alla mezz’ora ancora ...