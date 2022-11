Calcio | Mondiali 2022 Gerardo “El Tata” Martino può condannare la “sua” Argentina | “So dove sono nato | ma lavoro per il Messico”

(Di venerdì 25 novembre 2022) L’avvicinamento a, partita del secondo turno della fase a gironi deidi Qatar, non deve essere stato facile per. Il CT delè infattie cresciuto in, ed è stato allere della selezione “albiceleste” al Mondiale del 2014. Dopo la sorprendente sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita, la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta si è fatta più difficile per Leo Messi e compagni ed un’eventuale nuova disfatta ne segnerebbe la matematica eliminazione. Nella conferenza stampa, “Elha dovuto ribadire la sua professionalità, subissato di domande sul tema. Queste le sue parole: “Il ...

Dal ritiro del Messico , Hirving Lozano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita deicontro l' Argentina , già decisiva in chiave qualificazione dopo il pareggio della Tricolor con la Polonia e la clamorosa sconfitta dell'albiceleste con l' Arabia Saudita : " È un'opportunità ...Doveva essere una giornata di festa invece si è rivelata un incubo. L' Argentina dopo i primi 90 minuti del Mondiale si trova costretta a rincorrere. L'Albiceleste nonostante abbia dominato il primo ...La Serie A è attualmente in pausa a causa del Mondiale in Qatar e riprenderà il via il prossimo 4 gennaio, quando il Napoli capolista andrà a San Siro per sfidare l’Inter di Simone Inzaghi. Proprio “p ...Messi e compagni dopo aver perso contro l'Arabia Saudita proveranno a vincere contro "El Tricolor" Doveva essere una giornata di festa invece si è rivelata un incubo. L’ Argentina dopo i primi 90 minu ...