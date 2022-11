Calcio | Mondiali 2022 | che perdita per il Brasile! Danilo e Neymar infortunati fino agli ottavi

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dalla gioia, per il netto 2-0 all’esordio deiin Qatar sulla Serbia, al dolore, per gli infortuni a due pilastri della squadra come. Agrodolce la giornata odierna per il Brasile di Tite. Il commissario tecnico della Seleçao non potrà contare sul difensore della Juventus e sull’attaccante del Paris Saint Germain almenodi finale (dando per scontato il passaggio del turno dei verdeoro). Preoccupano soprattutto le condizioni del fenomeno offensivo: lesione al legamento laterale della caviglia destra e resto della manifestazione addirittura a rischio. Le parole del medico brasiliano: “Non sarà a disposizione per le prossime due partite, ma sta lavorando con l’obiettivo di essere recuperato per il resto del Mondiale”. Foto: Lapresse