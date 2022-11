Calcio | Ministro sport Saudita | ' Ronaldo? Mi piacerebbe vederlo nella Saudi Pro League'

(Di venerdì 25 novembre 2022) Londra, 25 nov. (Adnkronos) - Il futuro di Cristianopotrebbe essere in Arabianonostante il rifiuto di una precedente offerta, con ildellodella nazione che lo ha salutato come un "modello". Il capitano del Portogallo è senza una squadra di club dopo aver concordato di comune accordo la rescissione del suo contratto con il Manchester United a seguito di una controversa intervista. Mette fine ad un secondo periodo sfortunato con il club della Premier, ma avrebbe potuto lasciare anche prima viste le offerte arrivate al giocatore lusitano. Una di queste proveniva da un club, ancora senza nome, e ora ildellodel paese, il principe Abdulaziz bin Turki ...

