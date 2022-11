Calcio | Maradona cup tra i bimbi a Napoli | “Boicottiamo il Mondiale”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– ”I diritti civili non si barattano,il”: e’ il grido lanciato dagli organizzatori della ”Cup Junior”, torneo tra squadre didei quartieri discesi in campo oggi nell’anniversario della morte del fuoriclasse argentino sempre in prima linea contro l’elite delmiliardario. I piccoli calciatori provenienti dai quartieri spagnoli, da Scampia, da Ponticelli e da altre periferie si sono sfidati nel cortile dell’ex carcere minorile Filangieri ora occupato dai centri sociali e denominato ”Scugnizzo liberato”. ”Un luogo simbolico – spiega Luigi Volpe ideatore del torneo e promotore dell’iniziativa dipopolare con la fondazione della scuolaSpartak ...