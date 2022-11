Calciomercato.com

Ladel Mondiale (31 maggio - 29 giugno), contro la Germania Ovest finisce 3 - 2, con gol di Brown, Valdano e(Rummenigge e Voeller per i tedeschi). Capocannoniere è l'inglese ...... dopo lo storico trionfo del Maracanã nelladi Copa América contro il Brasile nel 2021 Tapia ... Andò in Messico e vinse, l'Argentina del Diego , di Valdano , di, Pumpido e del Tata ... Burruchaga: 'La finale è domani, avrei chiamato Simeone. Maradona ha provato a portarmi al Napoli, ma...' Il compagno di squadra di Maradona si racconta: "È sempre una gioia ricordare quel gol del 1986 ispirato da Diego. Che era felice per me".