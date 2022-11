(Di venerdì 25 novembre 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Jorge Luis. Nel 1986 fu campione del mondo con l’Argentina. Lui segnò il gol della vittoria contro la Germania, in Messico, su assist di Diego Armando Maradona. Lo ricorda. «Fosse stato un altro, non mi sarei aspettato quel passaggio. Ma era Maradona. Lui era un’altra cosa. Vedo che stoppa la palla con il corpo rivolto a Enrique. Io ho il campo aperto davanti. Grido: “Diego! Diego!” Non mi sente, ma con gli occhi che aveva sulla nuca mi vede e mi fa fare la corsa più felice di tutta la mia vita».racconta quello che pensò in quel momento. «Ho guardato il portiere e mi sono detto: “Devi arrivare fino a là in fondo”. Ho cancellato tutto il resto, anche Valdano che era in buona posizione tutto solo. Jorge, che ha il cervello fino, è stato bravissimo a non chiamarmi la palla. Sapeva benissimo che mi ...

IlNapolista

...che poi Cabrini fallirà ) e all'Azteca quattro anni più tardi non riuscì a fermareche, ... In quel momento ho promesso a me stesso chefatto qualcosa appena possibile". Hans - Peter ......che poi Cabrini fallirà ) e all'Azteca quattro anni più tardi non riuscì a fermareche, ... In quel momento ho promesso a me stesso chefatto qualcosa appena possibile". Hans - Peter ... Burruchaga: «Io avrei portato al Mondiale il Cholito Simeone» - ilNapolista Jorge Luis Burruchaga, ex giocatore della nazionale argentina, ha parlato dell'Albiceleste ai taccuini di AS: Vediamo come arriva Di María al Mondiale. Un peccato per la malattia del ...