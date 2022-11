Buffon esalta l’Iran | «Siete un esempio | passerete alla storia» – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Gianluigidopo la vittoria ottenuta contro il Galles: il messaggio social del portiere –Gianluigihatosui social dopo la vittoria della Nazionale asiatica nella seconda giornata di Qatar 2022. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi(@gianluigi) IL MESSAGGIO – «per il vostro coraggio. La vittoria di oggi è un segno di speranza e forza per chi nel vostro Paese sta lottando per la libertà. Per molta gentedegli eroi, per me un». L'articolo proviene da Calcio News ...