Bubble World | l’esperienza immersiva tra le bollicine allo Scalo Farini

(Di venerdì 25 novembre 2022) È iniziato il conto alla rovescia per un’esperienzae sensoriale alla scoperta dell’Universo e delle sue suggestioni. Sei pronto a tuffarti siete pronti a tuffarvi in un mondo di bolle e grandi sfere per risvegliare il fanciullo che è in vo? Quest’autunno “Bubble“ vi invita a viaggiare attraverso paesaggi fantastici e metaversi immaginari: un luogo unico che presenta oltre 12 ambienti che solleciteranno i sensi, accenderanno l’immaginazione e permetteranno di scoprire come, dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande, l’intero universo sia fatto di… Bolle! La nuovissima sede espositiva Lampoa Milano si trasformerà per alcuni mesi in un surreale spazio interattivo all’insegna dell’innovazione e della creatività. Gli ospiti sperimenteranno un viaggio creato per vivere ...

