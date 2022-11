Brescia chiama Grottazzolina | Bartolucci | “Servirà lo stesso approccio mostrato contro Bergamo ”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Foto: Fabio Verducci Il centrale della Videx Yuasa si esprime alla vigilia della trasferta di domenica (ore 18) sul campo della Consoli McDonald’s. La terzultima della classe al cospetto di Vecchi e compagni per la nona tappa del campionato. L’ennesima di un percorso in crescendo che ha visto la banda di Ortenzi raggiungere il proprio climax una settimana fa con il roboante 3-1 casalingo rifilato a. Muta inevitabilmente la portata dell’avversario ma non quella dei pericoli celati all’interno della quinta trasferta stagionale. La nona partecipazione consecutiva al campionato di serie A2 del sodalizio lombardo è anche la prima dell’era post Cisolla. La regia è sempre saldamente in mano a Simone Tiberti, capitano dei tucani per l’ottava stagione consecutiva , che compone la diagonale insieme a Fabio Bisi, reduce da una stagione in Superlega con Vibo Valentia. ...