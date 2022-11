Brasile-Serbia 2-0 | doppietta di Richarlison

(Di venerdì 25 novembre 2022) Con un secondo tempo spettacolare, illiquida lacon un netto 2-0. Dopo un primo tempo bloccato tatticamente per la buona organizzazione dei serbi, nella ripresa la Seleçao si scatena. Alex Sandro colpisce un palo,mette dentro un pallone dopo una conclusione di Vinicius. Dopo una manciata di minuti ancorasegna il raddoppio in semi rovesciata. Casemiro colpisce la traversa, ilvince e convince.Gruppo G: Classifica: Svizzera,3, Camerun,0 24/11 11.00 Svizzera-Camerun 1-0 24/11 20.002-0 28/11 11.00 Camerun-28/11 17.00-Svizzera 02/12 20.00 Camerun-02/12 20.00 ...

Marquinhos, 6: per quanto riguarda la fase difensiva si tratta essenzialmente di ordinaria amministrazione, nell'unica vera occasione in cui lasi rende pericolosa salva sulla linea sugli sviluppi di un angolo. Alex Sandro, 6,5: resta coperto durante il primo tempo senza farsi vedere più di tanto in fase offensiva, sale di giri nella ...22.06 I prossimi impegni disaranno rispettivamente contro Svizzera e Camerun lunedì 28 novembre. 22.04 La squadra di Stojkovic dovrà ripartire dai primi quarantacinque minuti di questa sera se vuole sperare ...Apprensione in Brasile per le condizioni di Neymar. Il fuoriclasse della Seleçao è uscito al minuto 79' del match vinto 2-0 contro la Serbia, a causa di un infortunio alla caviglia destra. Un'entrata ...