Brasile nei guai | Neymar fuori almeno fino agli ottavi | ecco le sue parole

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ilperde il suo totem, il giocatore simbolo,per quanto concerne i gironi: perla diagnosi dopo l’infortunio nel match inaugurale di ieri, a causa dell’intervento di Milenkovic, è di “lesione al legamento laterale della caviglia destra”. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato il problema serio alla caviglia. Il medico L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, risolta questione legale col Barcellona. Pagati 16,5 milioni di penale Qatar 2022 il girone Azzurro, l’Italia nel gruppo C Gasperini e Gomez, lite e clima agitato nello spogliatoio Calciomercato Napoli, Matteo Politano in uscita: c’è l’interesse della Lazio Consigli fantaeuropeo Semifinali:chi ...

... si è poi lanciato in una splendida dichiarazione d'amoreconfronti del suo Paese : 'L'amore ... Se Dio mi avesse fatto scegliere il mio Paese di nascita, sarebbe stato senz'altro il'. Infine ...In passato è circolata l'indiscrezione legata anche alla Roma, spena da Tiago Pintogiorni ... Non penso che ilsia la favorita. Marquinhos Era molto convinto di se stesso, nonostante fosse ...In una delle ultime puntate della BoboTv prima dell'inizio dei Mondiali, Antonio Cassano aveva commentato la lista dei convocati del ct del Brasile Tite ...Due partite fuori, vuole esserci negli ottavi. Ma è fragile, ha vinto poco in nazionale. E poi c'è Richarlison ...