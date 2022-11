Brasile | Alex Sandro | «Se sono qui è per quello che ho fatto alla Juventus»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 novembre 2022), terzino dellae del, ha parlato subito dopo l’esordio al Mondiale in Qatar contro la Serbia, terzino dellae del, ha parlato subito dopo l’esordio al Mondiale in Qatar contro la Serbia. Le sue dichiarazioni: ESSERE AL MONDIALE – «Sequi è perché ho combattuto in questi anni. Ho lottato ieri e il mese scorso, così come c’è tutto il lavoroprima. In nazionalestato aiutato da diversi compagni di squadra come Marcelo e Filipe Luis. Ora è il mio momento e io farò di tutto per dare il massimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.