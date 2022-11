Borsa | Milano incerta con Europa in attesa scelte della Bce

... dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,8%, rispetto a +1,58% del principale indice delladi). Il ...***: Europa poco mossa in avvio, +0,1%, ferma Parigi (RCO). 25 - 11 - 22 09:04:47 (0147) 0 NNNNPer le borse sono giorni tranquilli perché ieri le borse statunitensi sono state chiuse per il giorno del Ringraziamento e oggi sono aperte solo per mezza giornata. Questo riduce gli scambi di titoli ...Borsa di Milano oggi 25 novembre: il Ftse Mib oscilla senza grandi slanci in apertura, con lo spread sui 183 punti. Tutta l'Europa viaggia cauta tra spiragli di ottimismo e cautela.