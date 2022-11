Bonus bollette 2023 | Isee sale a 40 000€ lo hai anche tu | finalmente soldi facili

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 25 novembre 2022). Prosegue incessante l’opera delle istituzioni a supporto di famiglie ed imprese contro il caro. E’ l’urgenza del momento. Si ha quasi il terrore di aprire la cassetta della posta o di leggere le mail delle società cui facciamo riferimento per i servizi di luce e gas. Mai accaduto. E invece in questo momento sembra proprio così. E’ l’effetto deflagrante della guerra scoppiata il 24 febbraio scorso tra Russia ed Ucraina. Un effetto sicuramente meno tragico di quelli che la guerra solitamente ci “regala”. Busta paga (Fonte: ilovetrading.it)Il governo presieduto da Mario Draghi aveva dato il via ai sostegni. Il subentrato esecutivo, a sua volta presieduto da Giorgia Meloni, ne segue rigorosamente la scia. Non si può fare altro, in questo momento non vi è priorità più importante del sostegno a ...