Bonaccini | Calenda | Cottarelli e Locatelli a Bergamo per «Le sfide del presente»

(Di venerdì 25 novembre 2022) L’evento. Il format «live» di Sky Tg24 arriva a Sant’Agostino il 16 e il 17 dicembre. Un appuntamento ideato per portare il dibattito nei territori. Tra gli altri ospiti: Pierpaolo Bombardieri, Ferruccio De Bortoli, Franco, Gilberto Pichetto Fratin, David Quammen, Ingrida Simonytè, Nathalie Tocci, Francesco Vezzoli, Luca Zaia e Patrick Zaki. Showcase del venerdì con Motta e Samuele Bersani. Ecco come fare per partecipare.

L'evento. Il format «live» di Sky Tg24 arriva a Sant'Agostino il 16 e il 17 dicembre. Un appuntamento ideato per portare il dibattito nei territori. Tra gli altri ospiti: Pierpaolo Bombardieri, Ferruc ...