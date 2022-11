TGCOM

CHE COS'E' - Ilè un male che ha radici lontane: in ogni epoca gli uomini hanno sempre avuto la tendenza a emarginare chi era o appariva diverso. Pensiamo al rifiuto sociale nei confronti di chi aveva ...Oggi si parla molto di, ma si vede che all'epoca non era di moda. Ero a Sanremo, ero molto in carne….. Da allora e dai tempi del palco dell'Ariston l'immagine di Noemi è molto ... Body shaming: l’odio per il corpo che fa male all’anima Grazie al Promo Code presentato dalla showgirl, la magia delle bancarelle nelle principali città è a portata di treno: i sapori, i profumi e le luci di Berna, Basilea, Montreux, Lucerna, Losanna e le ...di Rita Maria Stanca Nonostante negli ultimi anni sia cresciuta l’attenzione sull’uguaglianza di genere sul posto di lavoro e quindi sui meccanismi e processi di assunzione, la triste verità è che il ...