Black Friday | italiani anticipano regali Natale | l’indagine

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – Sale a 5,3 miliardi di euro la spesa degliin occasione delcon oltre quattro cittadini su dieci (43%), tra quanti fanno idi, chel’acquisto dei doni da mettere sotto l’albero di un mese e oltre, anche approfittando della settimana dedicata agli sconti. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ che evidenzia l’effetto del caro bollette legato alla crisi energetica sulle scelte di consumo con la corsa allo shopping nel giorno del ‘venerdì nero’. Un modo per avvantaggiarsi dei prezzi più convenienti – rileva la Coldiretti – proposti dai siti di e-commerce e dai negozi tradizionali sotto forma di offerte speciali o per non dovere affrontare le lunghe file che caratterizzano il momento clou dello shopping delle ...

Il Post

A questo super prezzo lo trovi solo su Amazon , grazie alle offerte. Però devi sbrigarti perché sta andando a ruba. Acquista il Samsung Galaxy Book2 Pro 360 su Amazon Samsung Galaxy ...ANYCUBIC Photon Mono 4K è la stampante 3D giusta per sperimentare le potenzialità di questa tecnologia: guarda lo sconto del... 12 sconti interessanti per il Black Friday di Amazon AGI - Non solo online, anche i negozi partecipano al Black Friday. Saranno circa 235mila le imprese del commercio di vicinato che aderiranno alla giornata di promozioni, circa una su tre, la più alta ...Le celeberrime scarpe Crocs nella bellissima versione invernale imbottita e super calda, crollano a 21€ circa appena per l'Amazon Black Friday.