Black Friday | boom di vendite rispetto all’anno scorso

ROMA - Ilpartito oggi avrà effetti non solo sul commercio e sulle tasche dei consumatori, ma anche sull'ambiente. Lo affermano gli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), che ...su Macitynet.it Per seguire al meglio tutta la settimana prolungata del(ma il consiglio è utile per tutte le iniziative che seguiranno) potete: Visitare più volte questa ...Black Friday 2022: sconti per viaggiare risparmiando in treno, in aereo e con i tour operator. Dove trovarli e come prenotare adesso ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...