Binotto out | ci siamo! Inizia la rivoluzione a Maranello

(Di venerdì 25 novembre 2022) Finalmente ci siamo (forse…)! Dopo indiscrezioni, fughe di notizie, smentite e comunicati, Mattiasarebbe davvero vicino all’addio dalla Ferrari. Il Team Principal della Scuderia in F1 dovrebbe annunciare a breve le sue dimissioni, concludendo la sua era acondita da tante aspettative, enormi speranze e cocenti delusioni. Le prestazioni sportive della Ferrari nell’ultimo campionato di Formula 1 sono stati senza dubbio decisive per arrivare a questo finale. Nonostante un secondo posto in Classifica Piloti e in Classifica Costruttori, la stagione è da considerare negativa. Dopo una partenza sprint il popolo del Cavallino Rampante ha sognato in grande, con la prospettiva concreta di tornare alla vittoria dopo 14 anni di astinenza (2008 ultimo Mondiale Costruttori, 2007 con Raikkonen invece l’ultimo Mondiale Piloti). La seconda di metà ...

Tuttosport

Nelle scorse settimane il nome più caldo per sostituireera quello di Frederic Vasseur , il quale attualmente ricopre lo stesso ruolo all' Alfa Romeo .Il fatto chenon fosse presente al muretto in Brasile per restare a Maranello e seguire da vicino il lavoro sulla vettura 2023 evidentemente non è stata una attenuante agli occhi dei ... F1 Ferrari, Binotto out: dimissioni imminenti Un vero e proprio terremoto in casa Ferrari: per quanto non siano state ancora ufficializzate, sono in arrivo le dimissioni di Mattia Binotto che, a ...Secondo alcune indiscrezioni il team principal della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, sarebbe prossimo a lasciare il suo ruolo a Maranello Dopo 28 anni di onorato servizio, sembra che l’avventura di ...