Benessere | Dott Galati | “Fare sport mezz’ora al giorno cambia lo stile di vita”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma – “re stili die abbandonare la sedentarietà è possibile, bastano perseveranza, organizzazione e la giusta motivazione”. Sono le parole del. Giovanni, medico dell’Unità di Medicina Clinica ed Epatologia della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, che ha fatto del concetto di work life balance, dell’integrazione tra lavoro e passioni, un modo di vivere. Esempio per tutti i pazienti, è un medico maratoneta, che ha partecipato a 10 maratone e che quest’anno, per la seconda volta alla Maratona di New York, si è classificato 12esimo tra più di 2200 italiani e fra i primi 400 tra 52mila partecipanti, percorrendo i 42 km e 125 metri della competizione in sole 2 ore, 54 minuti e 38 secondi. Un risultato notevole che si lega all’impegno quotidiano del. ...