Becciu su Papa Francesco in chat | «Vuole la mia morte»

L'argomento della telefonata fatta dal CardinaleFrancesco, in cui 'si intendeva spingere ilad affermare circostanze di una qualche utilità' per il processo che stava per iniziare,...... due giorni prima che, con l'aiuto della figlia di questa e nipote di, Maria Luisa Zambrano, registrasse un telefonata conFrancesco, la novità emersa nel corso dell'udienza di ieri in ..."Ma la vittoria sarà degli onesti". Pani, di nuovo, scrive a Becciu: "E' cattivo, vuole la tua fine", riferendosi a "su Mannu", che in sardo significa "il maggiore" e dunque riferibile al Papa. Il ...Continuano a spuntare altri elementi su Angelo Becciu, il cardinale di Ozieri di nuovo finito sotto inchiesta con l’accusa di associazione per delinquere. Adesso a venire fuori è una chat del porporat ...