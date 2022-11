Becciu registrava il Papa | Suora liberata in Mali? Dica che ha autorizzato lei il pagamento del riscatto

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il cardinaleè stato iscritto per un nuovo reato nel registro degli indagati. L'accusa questa volta è di associazione a delinquere. Nell'inchiesta spuntano - e lo riporta Repubblica - bolle di trasporto falsificate per il giro di un panificio, c’è la confidenza che Cecilia Marogna, sedicente agente dei servizi italiani, sostiene di avere con la famiglia, c’è l’impressione, riportata dal vescovo di allora Sergio Pintor, che igestiscono in modo familiare il bilancio della cooperativa Spes, dove il cardinale inviava generose offerte dalla Segreteria di Stato. Inoltre, si scopre anche chele telefonate delsenza autorizzazione. Segui su affaritaliani.it