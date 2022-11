Becciu | «Papa Francesco vuole la mia morte» I testi di telefonate e chat | il cardinale indagato per associazione a delinquere

(Di venerdì 25 novembre 2022)chiamato al telefono e registrato a sua insaputa «nel tentativo di ricavare dichiarazioni utili per il processo». Ovvero una telefonata «fatta dal...

Da Renzi che pronostica la caduta di Meloni nel 2024 al cardinaleche registra di nascosto ilfino all'indagine su Macron. Questo nel TG di oggi. L'articolo TG FLASH BYOBLU24 - 25 NOVEMBRE 2022 - EDIZIONE ORE 13.30 proviene da ByoBlu - La TV dei ...Francesco il 24 luglio 2021 , tre giorni prima dell'apertura del processo in Vaticano e una decina di giorni dopo l'uscita deldal Gemelli dopo il suo intervento chirurgico al ...La trascrizione integrale della registrazione della telefonata - avvenuta solo dieci giorni dopo le dimissioni di Bergoglio dall'ospedale dove aveva subito una complessa operazione - è contenuta in un ...Papa Francesco chiamato al telefono e registrato a sua insaputa «nel tentativo di ricavare dichiarazioni utili per il processo». Ovvero una telefonata «fatta ...