Becciu al Papa | Suora liberata? Dica che ha autorizzato il pagamento

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il cardinaleè stato iscritto per un nuovo reato nel registro degli indagati. L'accusa questa volta è di associazione a delinquere. Nell'inchiesta spuntano - e lo riporta Repubblica - bolle di trasporto falsificate per il giro di un panificio, c’è la confidenza che Cecilia Marogna, sedicente agente dei servizi italiani, sostiene di avere con la famiglia, c’è l’impressione, riportata dal vescovo di allora Sergio Pintor, che igestiscono in modo familiare il bilancio della cooperativa Spes, dove il cardinale inviava generose offerte dalla Segreteria di Stato. Inoltre, si scopre anche cheregistrava le telefonate delsenza autorizzazione. Segui su affaritaliani.it

'Loro mi accusano che ho imbrogliato Lei ', diceal. 'Io per me quasi non dovrei andare più a processo perché mi spiace ma la lettera che mi ha inviato è una condanna …'. Iscriviti ...Nel corso dell'udienza è stata fatta ascoltare, a porte chiuse, anche la telefonata tra ile il cardinaleche quest'ultimo avrebbe registrato. Gli avvocati di, Fabio Viglione e ...Papa Francesco chiamato al telefono e registrato a sua insaputa «nel tentativo di ricavare dichiarazioni utili per il processo». Ovvero una telefonata «fatta dal cardinale Angelo Becciu a Sua Santità ...E' quanto si legge nell'informativa della Guardia di Finanza di Oristano, visionata dall'Adnkronos. "Telefonata registrata da Becciu per avere da Papa info utili a processo" L'argomento della telefona ...