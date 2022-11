Bayern Monaco | sfida al Chelsea per un centrocampista

Sport Mediaset

...00 Qatar - Senegal 1 - 3 17:00 Olanda - Ecuador 1 - 1 20:00 Inghilterra - Stati Uniti 0 - 0 BASKET - SERIE A2 20:30 Torino - Fortitudo Agrigento 75 - 62 BASKET - EUROLEAGUE 19:0080 - ...Il giocatore delresta ancora a rischio per la decisiva partita di domenica sera contro la Spagna . BAYERN MONACO: SI LAVORA PER IL RINNOVO DI LUCAS HERNANDEZ - Sportmediaset Il Real Madrid avrebbe messo nel mirino il terzino che non rinnoverà in Bundesliga, così si aprono tutte le porte per una cessione alla Juventus ...La Juventus sta corteggiando Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach, i bianconeri però non sono i soli, sul giocatore anche il Bayern Monaco e l' ...