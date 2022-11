Basket | Miwa Energia di scena a Caserta | Pasta Rummo a Potenza

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Due giorni, due match, due tappe fondamentali per i rispettivi cammini di maschile e femminile. Cominciano i cinghiali, domenica alle 20,00 nel big match dicontro Mondo Camerette One Team. Martedì, invece, trasferta fuori regione per le ragazze in bluceleste, attese alle 19,00 dal Basilia. I ragazzi di Coach Parrillo, con qualche uomo ancora leggermente acciaccato ma sulla via della completa ripresa, sono chiamati alla grande prova, contro un Mondo Camerettepartita con forti ambizioni, solo in parte legittimate dal campo. Ini, che precedono di due punti in classifica i cinghiali, schierano nelle proprie file elementi interessanti e di grande esperienza, tra i quali spicca ...

NTR24

Prossima incontro in Lucania per le ragazze della Pasta Rummo, dove saranno attese dalla BasiliaPotenza. Una gara da prendere dal verso giusto perchè le lucane sono di certo un avversario che,...Perde, combattendo per almeno tre quarti, la maschile, al cospetto della capolista Power... In casanon è tempo di processi, mercoledì arriva il forte Angri per un'opportunità di pronto ... Basket, Miwa domenica a Caserta. Femminile in campo martedì a Potenza Non conosce soste la marcia della banda Calandrelli. La Pasta Rummo Miwa Energia Benevento vince anche la quarta gara stagionale, battendo tra le mura amiche della Palestra Rampone Cestistica Ischia c ...Ancora una vittoria casalinga per la Miwa Energia Cestistica Benevento che si conferma un rullo compressore sul parquet del Palatedeschi. I sanniti portano a casa il terzo successo di fila: a cadere s ...