Barbie | Greta Gerwig era terrorizzata all' idea di realizzare il film

(Di venerdì 25 novembre 2022) La regista, sceneggiatrice e produttrice diracconta qual è stato il suo approccio iniziale al progetto. Pensate che fare unsusia facile?non lo ha mai pensato, anzi, si è detta inizialmenteall'di intraprendere un simile progetto... Ma ha spiegato anche perché provare una sensazione del genere è in realtà qualcosa di positivo. Uno dei titoli cinematografici più attesi del 2023 è sicuramente, ildiretto, scritto e prodotto da(a cui ha lavorato in collaborazione con il marito Noah Baumbach) con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. Un progetto certamente peculiare, che fin da ...

Ricordiamo che all'inizio del 2022 Deadline aveva annunciato che America Ferrera farà parte del filmdiretto daGerwig. Tuttavia per adesso non ci sono nuove notizie relative al suo ...Gerwig, regista dell'attesissimo film, in un aneddoto rivela il momento in cui ha capito che Margor Robbie era fuori dal ...La regista, sceneggiatrice e produttrice di Barbie Greta Gerwig racconta qual è stato il suo approccio iniziale al progetto.Greta Gerwig, regista di Piccole Donne, Lady Bird, e dell’attesissimo film di Barbie ha rivelato recentemente alcuni interessanti retroscena dal set del film, lungometraggio con Margot Robbie e Ryan ...