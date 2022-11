(Di venerdì 25 novembre 2022) Un raddoppio delle rettifiche sui crediti delle, a causa del rallentamento dell'economia, è in arrivo per i prossimi due anni. Lo stima la Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità ...

E però il comparto bancario, nel suo complesso, rimarrà redditizio grazie all'aumento dei tassi di interesse che, se incide sui ricavi da negoziazione, spingerà il margine di interesse delle...In questo quadro lecentrali di molti paesi, tra cui la Bce nell'area euro, stanno ... Le tensioni nel comparto delle materie prime, prosegue il rapporto di, ormai in corso da quasi un ... ++ Bankitalia: banche redditizie anche con aumento Npl ++ - Ultima Ora L’iniziativa è stata presentata oggi presso la Camera di commercio di Palermo ed Enna da Marco Paoluzi, Responsabile e Coordinatore dell’area Credito e Banche dell’Ente nazionale per il Microcredito; ...(ANSA) - ROMA, 25 NOV - I rischi per la stabilità finanziaria in Italia aumentano, a causa del rallentamento economico, la crescita dei tassi e dei prezzi delle materie prime ma la maggiore solidità ...