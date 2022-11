Bancarella di Natale | mamma compra caramelle al figlio ma il conto è scioccante

Leggi su tvzap

(Di venerdì 25 novembre 2022)di. Ilsi avvicina e nelle città iniziano a proliferare le bancarelle. Oltre a vendere decorazioni natalizie e oggetti adornativi per la casa, ci sono anche le bancarelle che vendono leper i bambini. Per chi ha una famiglia con dei bambini piccoli, quando si scende per strada in città ladeve essere una tappa fissa per accontentare i più piccoli. Unaha acquistato dalle bancarelle alcuneal, ma quando è arrivato ilè rimasta senza parole. (Continua…) LEGGI ANCHE: Chupa Chups, sapete a cosa serve il foro che si trova sui bastoncini? La risposta è sorprendente...