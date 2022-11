(Di venerdì 25 novembre 2022) Giangiacomo Palazzolo si è dimesso dalla carica didi, il partito fondato da Carlo Calenda. Il sindaco di Cinisi, città in provincia di Palermo, ha reso note le sue dimissioni in una lettera indirizzata a Calenda, spiegando che non si tratta di un passo indietro “ma un passo in avanti di chi vuole combattere con più forza e determinla battaglia per diventare, in tempi brevi, il più importante partito italiano”, scrive Palazzolo, che oltre a Calenda ha ringraziato Matteo Renzi, leader di Iv, e tutti gli organi del partito. “è un partito cresciuto anche in Sicilia – scrive -, a tal punto che gli organi regionali non sono più espressione completa dell’attuale realtà partitica, dove si riscontra la preziosa presenza di nuove e valide ...

Il Denaro

Siinfatti Dario Lorenzoni, che ha retto il circolo per cinque anni e che ha comunicato gli ... con e per un'mirata dell'amministrazione, a intercettare ed evidenziare . " ha ancora ...Oggi constato, a pochi mesi dall'appuntamento elettorale del 2023, il venir meno delle condizioni per il prosieguo dell'amministrativa. Pertanto come atto doloroso ma necessario, con senso di ... Azione, si dimette il segretario regionale siciliano - Ildenaro.it Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Kevin McCarthy, il leader dei repubblicani alla camera in predicato di diventare Speaker, ha chiesto le dimissioni del ministro degli Interni Alejandro Mayorkas in seguito alla crisi dei migranti al c ...