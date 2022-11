Atalanta | Muriel e Zapata al centro delle discussioni dei tifosi

Insomma, di motivi per una partenza imminente di almeno uno trae Zapata ve ne è più di uno.Commenta per primo Dalle Seychelles a Boston, passando per Bergamo . Il tecnico dell'Gian Piero Gasperini, dopo una settimana di relax, è partito per la tournée a stelle e ...Zapata e, ...Gennari: “Per la fascia sinistra l’obiettivo numero uno resta Borna Sosa” Fabio Gennari, giornalista di Tuttosport per quello che concerne le vicende dell’Atalanta ha detto la sua a Tuttomercatoweb pe ...Le ventilate ipotesi (o se si preferisce «voci») sulle cessioni a gennaio di Muriel e Zapata (o anche solo uno dei due) dividono i tifosi atalantini. Di certo c’è che non ci sarebbero difficoltà a ced ...