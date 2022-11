Aspria Harbour Club | i tips da seguire per un Natale pieno di benessere

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) Una tavola ben imbandita, pietanze ricche e prelibate e giorni di puro relax da vivere con i propri cari sono ciò che contribuisce alla magia del. Se da una parte il periodo di feste ormai dietro l’angolo è uno dei momenti più attesi dell’anno, dall’altra può anche compromettere i risultati dell’allenamento portato avanti fino ad ora con fatica. È vero che i cibi più elaborati, i numerosi brindisi e le leccornie dolci e salate potrebbero portare a un leggero guadagno di peso, ma è importante ricordarsi di concedersi un po’ di indulgenza e vivere questo periodo in modo sereno, senza sensi di colpa e con una giusta dose di consapevolezza. Per sapere come fare, Aspria, oasi di sport e relax in zona San Siro – Milano, mette a disposizione i consigli dei suoi esperti. Specialmente apratichiamo ...