Ascolti tv | l’andamento di giovedì 24 novembre

(Di venerdì 25 novembre 2022) Si impone ancora la partita del Mondiale Continua il trend positivo del Mondiale del Qatar, in termini di. Nella serata di ieri sera,24il match tra Brasile e Serbia ha ottenuto 6.602.000 spettatori pari al 30% di share. A seguire Il Circolo dei Mondiali raggiunge il 10% con 1.795.000 spettatori. Alle spalle, su Mediaset, in onda su Canale 5 Passaporto per la Libertà ha raccolto davanti al video 2.009.000 spettatori pari all’11.7% di share . Su Rai2 Che c’è di Nuovo ha registrato 478.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 Ti Presento i Miei ha catturato l’attenzione di 1.061.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.130.000 spettatori pari ad uno share del 6.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.322.000 spettatori con il 10.1% di share. L'articolo ...