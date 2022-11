Ascolti TV | Giovedì 24 novembre 2022 Brasile-Serbia al 30% 6 | 6 mln | Passaporto per la Libertà parte dall’11 7% 2 mln Il Circolo del Mondiali 10% 1 | 7 mln | Dritto e Rovescio 10 1% 1 | 3 mln

Il programma è stato infatti stoppato per le giornate di24 novembre, venerdì 25 novembre e ... Nonostante ciò però le partite dal Qatar stanno regalandoimportanti che fanno sorridere ...Nella serata di ieri,24 novembre 2022, i Mondiali di calcio in Qatar hanno confermato la loro posizione di ...tv, come funziona l'Auditel . Prima serata: il dominio di Brasile contro ...